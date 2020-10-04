باسل خياط ينشر لأول مرة صورة لابنته الصغرى

نشر الفنان السوري باسل خياط عبر خاصية الستوري في حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي انستغرام صورة ظهرت بها ابنته لأول مرة.

وكانت الصورة لابنته الصغرى إيزابيلا التي رزق بها عام 2018 من زوجته ناهد زيدان، إلى جانب ابن أكبر يدعى شمس الدين.

وكان باسل خياط يشارك متابعيه دوماً صور لعائلته وخاصة صوره التي تجمعه مع ابنه الأكبر.

وعاش الفنان باسل في شهر أغسطس السابق حالة من الحزن انعزل بها عن محبيه بسبب وفاة والده وكتب ناعياً إياه “أبي.. كنت أتمنى أن تغفو عيناك على وجهي قبل أن ترحل. وداعًا للرجل الأول في حياتي”.

هذا وكان مسلسل ” النحات ” آخر أعمال خياط ، وقد تم عرضه في موسم دراما رمضان الماضي وكان عبارة عن 15 حلقة فقط، بعد أن حالت جائحة فيروس كورونا المستجد دون استكمال التصوير.