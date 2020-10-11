باب الحارة 11 يثير غضب المتابعين بهذا الفيديو

تناقل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو مسرب من المسلسل الشامي الشهير باب الحارة من الجزء الـ 11 .

وأثار الفيديو المسرب من كواليس العمل غضب المتابعين عبر مواقع التواصل بعد ان ظهر فيه الممثل زهير رمضان​ بشخصية “أبو جودت” والفنان ​مصطفى المصطفى​، بشخصية “مزين فتوح”، و يحيى بيازي بشخصية “أبو نحلة”.

واعتبر البعض أن صناع باب الحارة يصرون على إنهاء سيرة المسلسل ونجاحاته في أجزائه الأولى، بعد أن حقق العمل نجاحاً وتحول إلى ظاهرة فنية في الجزأين الأول والثاني.

فيما تساءل آخرون عن سر إصرار صناع العمل على حرقه بإنتاج أجزاء جديدة منه كل عام، وأنه من الأفضل انتاج مسلسل جديد وقصة جديدة.

يشار إلى أنه بدأ تصوير الجزء الحادي عشر من مسلسل باب الحارة الشهر الماضي في الشام القديمة.