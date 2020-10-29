الليرة اللبنانية تنهار أمام الدولار الأمريكي.. سعر الصرف اليوم

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تابعت الليرة اللبنانية انهيارها أمام الدولار الأمريكي اليوم الخميس 29 تشرين الثاني، خلال التداولات التي بدأت صباحاً بالسوق السوداء في لبنان.

سعر صرف الليرة اللبنانية أمام الدولار الأمريكي

وبحسب التعاملات فقد سجل الدولار الأمريكي في السوق السوداء سعر تراوح ما بين بين 6,600 ليرة للشراء 6,800 ليرة للبيع، بينما كان يوم أمس بين 6,800 ليرة للشراء 7,000 ليرة للبيع.

وكانت نقابة الصرافين في لبنان أعلنت تسعير صرف الـدولار الأمريكي مقابل الليرة اللبنانية بهامش متحرك بين الشراء بسعر 3,850 ليرة والبيع بسعر 3,900 كحد أقصى.

وتم تداول سعر صرف اليورو الأوربي ما بين 7,737 ليرة للشراء 7,972 ليرة للبيع ، فيما سجل الإسترليني 4,647 ليرة للشراء 4,788 ليرة للبيع.

وتشهد السوق الموازية تقلبات عدة في أسعار العملات الأجنبية وهبوط كبير شهدته في الأيام الماضية، وخاصة بعد تكيلف سعد الحريري لتشكيل الحكومة الجديدة وذلك بعد أن حصل على أصوات 64 برلمانياً.

الليرة اللبنانية تنهار أمام الدولار الأمريكي.. سعر الصرف اليوم

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