الليرة اللبنانية تعاود التراجع أمام الدولا الأمريكي.. أسعار الصرف اليوم

تراجع سعر صرف الليرة اللبنانية أمام الدولار الأمريكي اليوم الأربعاء 28 تشرين الثاني، خلال التداولات التي بدأت صباحاً بالسوق السوداء في لبنان.

سعر صرف الليرة اللبنانية أمام الدولار الأمريكي

وبحسب التعاملات فقد سجل الدولار الأمريكي في السوق السوداء سعر تراوح ما بين بين 6,800 ليرة للشراء 7,000 ليرة للبيع، بينما كان يوم أمس بين 6,900 ليرة للشراء 7,100 ليرة للبيع.

وكانت نقابة الصرافين في لبنان أعلنت تسعير صرف الـدولار الأمريكي مقابل الليرة اللبنانية بهامش متحرك بين الشراء بسعر 3,850 ليرة والبيع بسعر 3,900 كحد أقصى.

وتم تداول سعر صرف اليورو الأوربي ما بين 7,987 ليرة للشراء 8,222 ليرة للبيع ، فيما سجل الإسترليني 4,818 ليرة للشراء 4,960 ليرة للبيع.

وتشهد السوق الموازية تقلبات عدة في أسعار العملات الأجنبية وهبوط كبير شهدته في الأيام الماضية، وخاصة بعد تكيلف سعد الحريري لتشكيل الحكومة الجديدة وذلك بعد أن حصل على أصوات 64 برلمانياً.