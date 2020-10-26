الليرة التركية تنهار أمام الدولار الأمريكي.. سعر الصرف اليوم

واصلت الليرة التركية انهيارها أمام الدولار الأمريكي خلال التعاملات المصرفية ويعتبر المستوى الذي وصلت له محرج وخسارة كبيرة.

الليرة التركية تنهار أمام الدولار الأمريكي

وهبطت الليرة التركية 0.5 بالمئة إلى 8.0006 ليرة للدولار الأمريكي حتى الساعة 9:24 صباحاً في اسطنبول ، لتواصل خسارتها بعد تراجعها لمدة تسعة أسابيع ، وهو أطول خسارة منذ عام 1999.

وسجلت الليرة ظهر اليوم عند الساعة الواحدة سعر 8.0424 ، ويعتبر ذلك ارتفاع طفيف ومتأرجح يتبدل بين كل حين وآخر.

ويأتي التراجع الجديد للعملة التركية مدفوعاً بالتبعات السلبية الجديدة التي تواجهها أنقرة المرتبطة بحملات المقاطعة التي تتعرض لها من السعودية منذ أسابيع.

وكانت اليرة التركية تراجعت مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 25.9% منذ مطلع العام الجاري الذي سجلت تداول سعر الصرف بقيمة 5.94 ليرة لكل دولار في ختام جلسة 31 ديسمبر/ كانون الأول الماضي.

وفقدت الليرة أكثر من 25٪ هذا العام ، وهي العملة الأسوأ أداءً في الأسواق الناشئة بعد الريال البرازيلي.