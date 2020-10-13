القبض على شخص يحاول إشعال حريق في إحدى قرى اللاذقية

ضبطت الجهات المختصة أحد الأشخاص أثناء محاولته افتعال حريق في إحدى قرى ريف اللاذقية.

وأفادت “شام إف إم” بإلقاء القبض على شخص يحاول إشعال حريق بريف اللاذقية في غابة قرية القاموع، وتم ضبط ثلاث عبوات بنزين بحوزته.

وكانت الجهات المختصة قد ألقت القبض على أحد مفتعلي الحرائق في قرية بشراح التابعة لناحية عين شقاق بريف جبلة في اللاذقية وهو من خارج المنطقة.

ونشب من مساء يوم الخميس إلى ليل يوم السبت في محافظات اللاذقية وطرطوس وحمص عدة حرائق بلغ عددها 156 حريقاً، منها 95 حريقاً في اللاذقية، و49 حريقاً في طرطوس، و12 حريقاً في حمص، كما امتدت منها إلى لبنان، وقد تم إخمادها جميعاً.