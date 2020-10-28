العقاري يصرف منحة مالية للمتقاعدين المدنيين وغداً للعسكريين

محليات
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أكد مدير عام المصرف العقاري مدين علي، أنه تم تحويل منحة مالية للمتقاعدين المدنيين وستكون متاحة مساء اليوم الأربعاء في الصرافات الخاصة بالعقاري.

وبحسب صحيفة “الوطن”: قال علي: “منحة المتقاعدين تم تجهيزها وستكون متاحة مساء اليوم،  أما منحة المتقاعدين العسكريين فنعمل على تجهيزها وستكون متداركه بين أيديهم صباح الغد”.

وأضاف:”لقد تم توجيه العاملين على تغذية الصرافات الآلية بالاستمرار خلال أيام العطلة القادمة والعمل على متابعة عمل الصرافات وصيانتها ليتم صرف كافة المنح دون عوائق”.

وأشار مدين إلى أن الكتلة المالية للمنح وبشكلها الإجمالي للموطنة أجورهم ورواتبهم الشهرية لدى المصرف العقاري من موظفين ومتقاعدين تصل لنحو 10 مليارات ليرة منها نحو 4 مليارات ليرة للمتقاعدين.

وبين مدير عام المصرف العقاري أن عدد الموطنة رواتبهم وأجورهم لدى المصرف العقاري نحو 500 ألف موظف ومتقاعد، ومشدداً على أنه تم صرف حو 70 بالمئة من كتلة المنحة للموظفين الذين على رأس عملهم.

العقاري يصرف منحة مالية للمتقاعدين المدنيين وغداً للعسكريين

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