الطقس في سوريا: حالة غير مستقرة ليوم واحد .. منخفض بارد مطلع الشهر المقبل

يغلب على الطقس في سوريا حالة من عدم الاستقرار ليوم واحد على أن تبقى الأجواء حارة نسبياً حتى منتصف الأسبوع الحالي.

الطقس في سوريا

وبحسب ما نشرت المديرية العامة للأرصاد الجوية السورية، سجلت درجات حرارة خلال ساعات النهار اليوم أعلى من معدلاتها بحوالي /3-5/ درجات مئوية.

واعتباراً من يوم الغد الأحد، تتأثر البلاد بامتداد ضعيف لمنخفض جوي يمتد في طبقات الجو كافة حيث من المتوقع ان تتكون حالة من عدم الاستقرار وانخفاض في درجات الحرارة مع فرصة لهطل زخات رعدية خفيفة من المطر على المناطق الجنوبية والجنوبية الشرقية.

وهذا الوضع سيستمر خلال أربع وعشرون ساعة واعتباراً من يوم الاثنين تعود الأجواء إلى الاستقرار وارتفاع في درجات الحرارة ويستمر هذا حتى منتصف الأسبوع .

بينما نشرت صفحة “هوى الشام” المعنية بالأحوال الجوية، أن التوقعات المبدئية تشير إلى تأثرنا بحوض بارد ما بعد 2 تشرين الثاني يتزامن مع وصول تيارات جنوبية مدارية رطبة ستعمل هذه المنظومة الجوية على تشكل حالات عدم استقرار ماطرة قد تكون شديدة أحياناً تؤثر على كامل سوريا ودول شرق المتوسط.