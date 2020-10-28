الطقس في سوريا .. حالة عدم استقرار ضعيفة مع زخات رعدية

تخيم على الطقس في سوريا حالة عدم استقرار ضعيفة مع زخات رعدية بشكل عشوائي يرافقها انخفاض على درجات الحرارة بشكل طفيف مع بقائها أعلى من معدلاتها.

الطقس في سوريا

وبحسب توقعات المديرية العامة للأرصاد الجوية، يكون الجو بين الصحو والغائم جزئياً بشكل عام مع فرصة لهطل زخات رعدية خاصة في المنطقة الساحلية والغربية

تميل درجات الحرارة يومي الخميس والجمعة 29 للانخفاض قليلاً ويكون الجو بين الصحو والغائم جزئياً بشكل عام مع بقاء الفرصة لهطل زخات رعدية خاصة في المناطق الغربية والقلمون.

السبت تبقى درجات الحرارة اعلى من معدلاتها بقليل ويكون الجو غائم جزئياً بشكل عام مع بقاء الفرصة لهطل زخات رعدية في مناطق متفرقة.

بينم ذكرت صفحة “هوى الشام” المعنية بالأحوال الجوية ، أن الإشارات ثابتة على تأثرنا بفترة رطبة اعتباراً من 2 تشرين الثاني أو 3 تشرين الثاني حسب المنظومة الجوية، وستكون الحالة متغيرة إجمالاً من يوم لآخر أي أيام نشهد فيها أمطار رعدية على فترات وأيام أجواء مستقرة نسبياً وهكذا والحالة تعتبر عدم استقرار نتيجة تداخل ما بين حوض بارد و تيارات مدارية رطبة , وتستمر حسب التوقعات لـ 9 تشرين الثاني.