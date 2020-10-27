الطقس في سوريا .. أجواء شبه مستقرة يعقبها أول حالة جوية ماطرة لهذا الشتاء

تشير توقعات الطقس في سوريا إلى استقرار درجات الحرارة حتى مطلع تشرين الثاني حيث نشهد حالة جوية ماطرة.

الطقس في سوريا

الثلاثاء 27 تشرين الأول: تبقى درجات الحرارة أعلى من معدلاتها، ويكون الجو خريفياً معتدلاً بين الصحو والغائم جزئياً بشكل عام بينما تنشط الرياح على المناطق الوسطى والمرتفعات الساحلية.

الأربعاء والخميس 28-29 تشرين الأول: تميل درجات الحرارة للانخفاض على المناطق الساحلية والوسطى والشمالية.

في حين نشر المتنبئ الجوي باسل كيلاني توقعاته للحالة الجوية في سوريا للأيام المقبلة ، محذراً من هبات رياح شرقية الاتجاه حتى مساء الثلاثاء.

كما حذر من تخبط حراري غير منطقي الليلة على كثير من المناطق، حيث مناطق ستشهد ارتفاع على الحرارة وأخرى مجاورة ستشهد انخفاض.

ورجح حصول حالة عدم استقرار جوية في سوريا متفاوتة الشدة على البلاد الفعالية من ضعيفة و احيانا شديدة، لها ذروتان مطريتان.

يبدا تأثير الحالة الجوية على سوريا من 31 تشرين اول بشكل ضعيف و تزداد الفعالية يوم بعد يوم حيث تزداد فعاليتها على مناطق تارة و تضعف تارة اخرى على مناطق اخرى .

وبالنسبة للهطولات ، فبعض المناطق ستتأثر بهطولات غزيرة و بعض المناطق خفيفة، ويتوقع ان تدوم الفعالية حتى 9 تشرين ثاني ، الذروة الاولى للهطولات يومي الاثنين -الثلاثاء 2 و3 تشرين الثاني ، والذروة الثانية للهطولات يوم الجمعة 4 تشرين الثاني.