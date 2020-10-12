مصارف لبنان تغلق حسابات السوريين .. هل يمكن تحويل الأموال إلى سوريا؟

أغلقت المصارف في لبنان حسابات فئة من السوريين ، وسط مطالب بإيجاد طريقة لتحويل أموالهم إلى سوريا وإنقاذها.

حسابات السوريين في لبنان :

وبحسب ما نشرت وسائل إعلام لبنانية ، بدأت المصارف اللبنانية بإغلاق حسابات السوريين الذين قاموا بإجراء أي تعامل مصرفي أو حوالة مالية مع أي شخص أو شركة خضعت لعقوبات قانون قيصر وبأثر رجعي.

ويعني ذلك ان كل مواطن سوري له حساب في مصرف لبناني ، ولديه تعامل مصرفي مع أي شخص أو شركة خضعت لعقوبات قانون قيصر، سيتم إغلاق حسابه حتى لو كان هذا التعامل في وقت سابق.

بدوره، المحامي السوري بسام صباغ دعا من خلال منشور على صفحته الشخصية للبحث عن اي وسيلة لنقل وتحويل اموال السوريين في المصارف اللبنانية الى مصارف سوريا وإنقاذ ما يمكن إنقاذه من حسابات.

يذكر أنه في 21 كانون الأول 2019، وقّع رئيس الولايات المتحدة الأمريكية دونالد ترامب على قانون قيصر أو “سيزر”، والمتضمن فرض عقوبات اقتصادية على سوريا والدول التي تدعم حكومتها، وبدأ العمل به في حزيران 2020.