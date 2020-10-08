طلبوا العودة إلى سوريا .. تركيا تسكت المسلحين السوريين بـ”الدولارات” في قره باغ

منحت تركيا المسلحين السوريين الذين نقلتهم إلى إقليم ناغوراني قرة باغ للمشاركة في الحرب التي تدعمها إلى جانب أذربيجان ضد أرمينيا، مبلغ مالي بعد ازدياد عدد القتلى من السوريين وانهيار معنوياتهم.

حيث انتشرت مقاطع فيديو عديدة لمسلحين سوريين أخذتهم تركيا لزجهم في الحرب، يؤكدون فيها استعار المعارك واشتدادها في قره باغ وعدم دعمهم عسكرياً بشكل كافي.

كما تم نشر فيديوهات وأخبار تؤكد وصول على الأقل 60 جثة لمسلح سوري قتلوا في المعركة الدائرة بإقليم قره باغ.

ونقل موقع “شام تايمز” عن مواقع معارضة أن أحد المسلحين المتواجدين على جبهات أذريبجان، قال إن شخص يدعى “فهيم عيسى”، قائد ماتسمى “فرقة السلطان مراد”، ومتولي أمر قيادة المسلحين السوريين في اذريبجان، منح كل مسلح مكافأة بلغت ٥٠٠ دولار، كما وعدهم بزيادة الراتب إلى ٢٠٠٠ دولار لرفع معنوياتهم.

وتأتي هذه “المكافأة” بحسب ما نشرت تلك المواقع ، بعد انهيار معنويات المسلحين السوريين وطلب عدد كبير منهم العودة إلى سوريا لعدم إسنادهم بسلاح ثقيل أو بطيران من الجيش الأذري في المعركة.

وعبرت يوم الأربعاء دفعة جديدة من المسلحين السوريين من معبر “حوار كلس العسكري” نحو الأراضي التركية ليتم نقلهم إلى إقليم قرة باغ، وهو المعبر نفسه الذي يتم من خلاله نقل جثث المسلحين السوريين من قره باغ إلى سوريا.