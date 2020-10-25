السورية للاتصالات تعلن عن آلية جديدة لدفع فواتير الهاتف والانترنت

كشف مدير الإدارة التجارية في الشركة السورية للاتصالات أيهم دلول عن آلية جديدة لدفع فواتير الاتصالات والانترنت سيتم العمل بها.

السورية للاتصالات : آلية جديدة لدفع فواتير

وقال دلول لإذاعة “شام ف ام” إنه سيتم تطبيق تسديد الفواتير الهاتفية كل شهر بدلاً من شهرين بعد أول دورة هاتفية وفق برنامج الفوترة والرعاية للزبائن الجديد.

وبين أنه من المتوقع أن يبدأ العمل بهذه الآلية منتصف شهر كانون الأول، مشيراً إلى أن سبب اللجوء إلى تطبيق آلية دفع الفواتير كل شهر، هو التأخير في التحصيل والذي ينتج عنه ديون على الشركة.

وعاد دلول ليؤكد عدم صحة الأخبار المتعلقة بفصل الخط الهاتفي و البوابة عند التأخر عن تسديد الفواتير لمدة 10 أيام، مذكراً بأنه يجب على المشترك التسديد خلال 20 يوماً من صدور الفاتورة الهاتفية، وفي حال التأخر يفصل الخط ويمنح المشترك مدة شهر للتسديد، وعند تجاوز هذه المدة يلغى الخط الهاتفي والبوابة.

ودعا دلول المشتركين لرفع سرعة الانترنت من 512 إلى 1 ميغا، ومن لا يرغب بذلك يمكنه البقاء على سرعته الحالية.