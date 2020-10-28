السودان ينتزع جنسيته من آلاف السوريين .. والسبب!!

باشرت الحكومة الانتقالية في السودان إجراءات انتزاع الجنسية السودانية من آلاف الأجانب بما فيهم السوريين ، ما سبب لهم ضرر من ناحية تخليص أعمالهم.

السودان يسحب الجنسية من السوريين :

وبحسب موقع “إرم نيوز” بدأت الحكومة الانتقالية في السودان إجراءات عملية لنزع الجنسية السودانية من آلاف الأجانب، بينهم نحو 10 آلاف سوري.

وبحسب ما زعمت الحكومة الانتقالية، فإن هؤلاء الأجانب كانوا قد حصلوا على الجنسية السودانية بطرق ملتوية خلال عهد الرئيس السابق عمر البشير.

وطلبت وزارة الداخلية السودانية من جميع الحاصلين على الجنسية السودانية بالتجنس في الفترة من 2014 إلى 2019، مراجعة دائرة الهوية والهجرة، قائلة إنه بعد هذا التاريخ سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية.

وأكد عدد من السوريين لموقع “إرم نيوز” إن هذا الإجراء ألحق بهم أضرار مادية وخاصة المستثمرين منهم حيث لم يعد بإمكانهم تصفية أعمالهم وحساباتهم.

واتخذ السوريون الحاصلون على الجنسية السودانية، إجراءات قانونية لمناهضة قرار وزارة الداخلية، حيث تنظر محكمة الطعون الإدارية بالعاصمة الخرطوم، يوم الثلاثاء المقبل، في الطعن المقدم منهم، ضد قرار وزير الداخلية.