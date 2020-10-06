الرئيس الأسد: نستطيع تأكيد إرسال أردوغان مسلحين من سوريا إلى ناغورنو كراباخ

أكد الرئيس بشار الأسد أن تركيا نقلت مسلحين سوريين إلى أذربيجان لزجهم في معركة إقليم ناغورنو كراباخ كما نقلتهم في وقت سابق إلى ليبيا .

وقال الرئيس الاسد في حديث مع وكالة “سبوتنك” : “نستطيع تأكيد إرسال مسلحين من سوريا إلى ناغورنو كراباخ، ليس لأننا نمتلك الأدلة، أحيانا قد لا توجد الأدلة ولكن تكون هناك قرائن على ذلك”.

واعتبر الرئيس الأسد أن أردوغان كان المحرّض والمشعل الرئيسي للصراع الأخير في ناغورنو كراباخ ، وأنه يدعم الإرهابيين في سوريا ويدعمهم كذلك في ليبيا.

ووصف الرئيس الأسد سلوك أردوغان بأنه خطير، لأنه يعكس سلوك الإخوان المسلمين، وهم من منظمة إرهابية متطرفة، ولأنه يشعل الحروب في مناطق مختلفة فقط لصرف أنظار جمهوره المحلي في تركيا عن التركيز على سلوكه داخل بلاده، خصوصاً بعد علاقته الفاضحة مع داعش في سوريا.

واندلعت اشتباكات بين أذربيجان وأرمينيا بتاريخ 27 أيلول ، فيما عمد أردوغان الذي يدعم الجانب الأذري، إلى نقل مسلحين سوريين إلى أذربيجان وأمسى عدد منهم قتلى لاشتداد المعارك.