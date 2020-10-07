الرئيس الأسد: سنناقش مع روسيا مسألة الحصول على لقاح كورونا (فيديو)

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أعرب الرئيس بشار الأسد عن رغبته في توفير اللقاح الروسي ضد فيروس كورونا وطرحه في الأسواق السورية بعد أن يتوفر عالمياً.

وفي لقاء له مع وكالة “سبوتنك” ، قال الرئيس الأسد إن سوريا تعتزم مناقشة روسيا للحصول على اللقاح الروسي ضد فيروس كورونا نظراً لأن أي شخص يرغب في الحصول عليه في الوقت الراهن.

وتابع الرئيس الأسد: “أعتقد أنه ليس متوفرا في السوق الدولية بعد، لكننا سنناقش الأمر مع السلطات الروسية عندما يصبح متوفراً عالميا”.

الرئيس الأسد: سنناقش مع روسيا مسألة الحصول على لقاح كورونا

يذكر أن روسيا سجلت في شهر آب المنصرم، أول لقاح ضد فيروس كورونا في العالم وحمل اسم “Sputnik V”.

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