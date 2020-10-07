الرئيس الأسد: سنناقش مع روسيا مسألة الحصول على لقاح كورونا (فيديو)

أعرب الرئيس بشار الأسد عن رغبته في توفير اللقاح الروسي ضد فيروس كورونا وطرحه في الأسواق السورية بعد أن يتوفر عالمياً.

وفي لقاء له مع وكالة “سبوتنك” ، قال الرئيس الأسد إن سوريا تعتزم مناقشة روسيا للحصول على اللقاح الروسي ضد فيروس كورونا نظراً لأن أي شخص يرغب في الحصول عليه في الوقت الراهن.

وتابع الرئيس الأسد: “أعتقد أنه ليس متوفرا في السوق الدولية بعد، لكننا سنناقش الأمر مع السلطات الروسية عندما يصبح متوفراً عالميا”.

يذكر أن روسيا سجلت في شهر آب المنصرم، أول لقاح ضد فيروس كورونا في العالم وحمل اسم “Sputnik V”.