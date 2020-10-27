الدولار الأمريكي يواصل ارتفاعه.. أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه السوداني

سجل الدولار الأمريكي في السودان ارتفاع جديد أمام الجنبيه السوداني، وذلك عقب هبوط كبير سجله بعد موافقة الحكومة السودانية على تطبيع العلاقات مع “إسرائيل” وخروجها من قائمة الإرهاب الأمريكية.

سعر الدولار الأمريكي في السودان:

وافتتحت التداولات اليوم الثلاثاء 27 تشرين الأول بتسجيل سعر الدولار في السوق السوداء ما بين الـ 240 والـ230 جنيهاً لكل دولار أمريكي، بينما سجل يوم أمس سعر 230جنيهاً وما دون لكل دولار.

في الوقت نفسه، لا يزال الدولار الأمريكي في البنوك العاملة بالسودان عند 55 جنيها للشراء و55.27 جنيه للبيع.

وسجل اليورو الأوروبي في السوق غير الرسمية ارتفاع بسيط أيضاً حيث وصل سعره عند مستوى 277 جنيهاً، والجنيه الإسترليني فقد سجل خلال التداولات سعره عند 300 جنيهاً.

وخلال اليومين الماضيين سجلت أسعار العملات الأجنبية تراجعاً مقابل الجنيه السوداني بعد إعلان البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أبلغ الكونغرس باعتزامه شطب السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب.