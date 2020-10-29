الدولار الأمريكي يسجل ارتفاع جديد أمام الليرة التركية

يتابع الدولار الأمريكي ارتفاعه أمام الليرة التركية التي تشهد هزيمة وخسارة لم تسجلها منذ عام 1999، في عالم البورصة والعملات.

سعر الليرة التركية أمام الدولار الأمريكي

ووفقاً للتداولات التي تم تسجيلها اليوم الخميس 29 أكتوبر/ تشرين الأول، فقد بدأ سعر صرف الدولار الأمريكي في الأسواق التركية عند 8.198 ليرة تركية، ليرتفع بعد ذلك ليسجل 8.317

من جهتهم توقع خبراء في مجال البورصة أن يكسر الدولار حاجز الـ15 ليرة تركية، خلال الأيام المقبلة.

وكانت اللـيرة التركية تراجعت مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 25.9% منذ مطلع العام الجاري الذي سجلت تداول سعر الصرف بقيمة 5.94 ليرة لكل دولار في ختام جلسة 31 ديسمبر/ كانون الأول الماضي.

وفقدت الليرة أكثر من 25٪ هذا العام ، وهي العملة الأسوأ أداءً في الأسواق الناشئة بعد الريال البرازيلي.