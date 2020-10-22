الدولار الأمريكي يرتفع مجدداً أمام الليرة الليرة اللبنانية

سجل الدولار الأمريكي اليوم الخميس ارتفاعاً ملحوظاً أمام الليرة اللبنانية خلال التداولات في السوق الموازية، بعد أن كان خلال اليومين الماضيين قد ارتفع ولكن بشكل طفيف.

سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية :

وتراوح متوسط سعر الدولار في السوق السوداء اليوم الخميس ما بين 7,100 ليرة للشراء 7,300 ليرة للبيع، بينما تراوح سعره يوم أمس تراوح ما بين 7400 ليرة للشراء و7600 ليرة للبيع.

إلى ذلك، أعلنت نقابة الصرافين في لبنان تسعير سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الليرة اللبنانية بهامش متحرك بين الشراء بسعر 3850 ليرة والبيع بسعر 3900 كحد أقصى.

وتم تداول سعر صرف اليورو الأوربي ما بين 8,395 ليرة للشراء 8,632 ليرة للبيع ، فيما سجل الإسترليني 5,044 ليرة للشراء 5,186 ليرة للبيع.

هذا وتشهد السوق السوداء في لبنان تقلبات عدة، زادت من حدتها المراوحات الجارية في ملف التكليف الحكومي وسقف السحوبات الذي لن يقر بحسب بيان المصارف أمس الجمعة حيث تراجعت فجأة ثم عادت لترتفع تسعيرة الدولار وهي مذاك الحين تتراوح بين ارتفاع وتراجع مستمرين.