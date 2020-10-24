الدولار الأمريكي يتهاوى في لبنان بعد تكليف سعد الحريري بتشكيل الحكومة

تهاوى سعر صرف الدولار الأمريكي اليوم بشكل كبير وملحوظ أمام الليرة اللبنانية خلال التداولات في السوق الموازية، وذلك بعد تأرجحات شهدها في الآونة الأخيرة.

سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية :

وتراوح متوسط سعر الدولار في السوق السوداء اليوم ما بين 6,400 ليرة للشراء 6,600 ليرة للبيع، بينما تراوح سعره الخميس الماضي ما بي تراوح ما بين 7,100 ليرة للشراء 7,300 ليرة للبيع.

إلى ذلك، أعلنت نقابة الصرافين في لبنان تسعير سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الليرة اللبنانية بهامش متحرك بين الشراء بسعر 3,850 ليرة والبيع بسعر 3,900 كحد أقصى.

وتم تداول سعر صرف اليورو الأوربي ما بين 7,592 ليرة للشراء 7,829 ليرة للبيع ، فيما سجل الإسترليني 4,569 ليرة للشراء 4,712 ليرة للبيع.

هذا وتشهد السوق السوداء في لبنان تقلبات عدة في أسعار العملات الأجنبية وخاصة بعد تشكيل الحكومة الجديدة برئاسة سعد الحريري بعد أن حصل على أصوات 64 برلمانياً.