الحرائق في سوريا .. وحدة إطفاء روسية تشارك بإطفاء حريق في القرداحة (فيديو)

امتدت الحرائق في سوريا والتي اشتعل الكثير منها في ريف اللاذقية لمحيط أبنية مؤسسة التبغ بمدينة القرداحة، لتتسبب بانهيار جزء منه ووقوع أضرار مادية في المنطقة.

الحرائق في سوريا :

و قال رئيس فوج إطفاء اللاذقية الرائد مهند جعفر لصحيفة “تشرين”: “امتداد النيران إلى مباني مؤسسة التبغ في مدينة القرداحة أدى إلى انهيار جزء من أحد المباني ولا يوجد خسائر بشرية والوضع تحت السيطرة”.

وبدأت قبل قليل عمليات تبريد النيران في لأحد مستودعات مؤسسة التبغ بالقرداحة من قبل فرق الإطفاء بمؤازرة من فريق إطفاء روسي.

من جهته وزير الزراعة السوري محمد حسان قطنا كشف يوم أمس أن هناك طائرة من دولة صديقة أيضاً ستساعد في إطفاء النيران المندلعة وستساهم بشكل كبير دون أن يعلن عن مصدرها.

وتم إخماد ما يتجاوز الـ100 حريق في المناطق التي اندلعت فيها النيران منذ ليل أول من أمس، بات وضع الحرائق في القرداحة أفضل ولم يتبق سوى بعض البؤر القوية وخاصة في بيت زنتوت، ولا تزال فرق الإطفاء المشتركة من الإطفاء والزراعة والحراج والدفاع المدني تتعامل مع جميع البؤر المشتعلة.

يذكر أن سلسلة حرائق اندلعت يوم الجمعة شملت مناطق متفرقة في محافظات اللاذقية و طرطوس و حمص وحتى حماة.