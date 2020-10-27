الحرائق في سوريا تتجدد .. الإطفاء يخمد نيران حمص و اللاذقية والسويداء

محليات
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تجددت الحرائق في سوريا أمس واليوم حيث توزعت النيران في كل من حمص واللاذقية والسويداء بينما تمكنت فرق الإطفاء من إخمادها.

الحرائق في سوريا

وبحسب وكالة سانا ، تمكن فوج إطفاء حمص اليوم من إخماد الحريق الذي نشب في الأراضي الزراعية ببلدة القلاطية بمنطقة وادي النضارة بريف حمص الغربي.

الحرائق في سوريا تتجدد .. الإطفاء يخمد نيران حمص و اللاذقية
الحرائق في سوريا تتجدد .. الإطفاء يخمد نيران حمص و اللاذقية

وقال قائد فوج إطفاء حمص العقيد عثمان جودا لصحيفة “الوطن” إن حريق آخر تم اخماده اندلع أعشاب وأشجار مثمرة في أراضي قرية خربة التين بالريف الغربي، رغم وعورة الطريق حيث تم التعامل معه بطريقة التطبيش ومد الخراطيم.

كما تم اليوم أيضاً إخماد حريق آخر نشب في جبل الشعرة على الحدود الإدارية بين اللاذقية وحماة بمؤازرة من عناصر الجيش السوري، حيث شاركت الحوامات مع فرق الإطفاء والدفاع المدني في عمليات الإخماد.

الحرائق في سوريا تتجدد .. الإطفاء يخمد نيران حمص و اللاذقية

إلى ذلك، أفادت “شام إف إم” بأن حريقاً كبيراً اندلع بالبساتين في محيط سد جوالين في منطقة ظهر الجبل وحريق آخر في البساتين غرب منطقة الاصلحة في ريف السويداء الغربي وفوج الإطفاء يعمل على إخماده.

واندلعت قبل أسبوعين سلسلة حرائق ضخمة في حمص و طرطوس و اللاذقية طالت مساحات زراعية واسعة تسببت بخسائر كبيرة للمواطنين.

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