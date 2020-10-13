دعم مادي أولاً.. الرئيس الأسد يتحدث عن تفاصيل دعم المتضررين من الحرائق في سوريا

تحدث الرئيس بشار الأسد عن تفاصيل آلية دعم العائلات المتضررة من الحرائق في سوريا والتي اندلعت في اللاذقية وطرطوس وحمص، مبيناً أن الدولة ستتحمل العبء الأكبر.

دعم المتضررين من الحرائق في سوريا :

وخلال زيارته قرية بلوران في ريف اللاذقية، قال الرئيس الأسد للإخبارية السورية، إن الدولة ستحمل العبء في الدعم المادي للعائلات التي فقدت الموارد كي تتمكن من البقاء في أراضيها واستثمارها.

وبين الرئيس الأسد أن معظم العائلات المتضررة خسرت موسمها ومواردها لمدة عام على الأقل لذلك سيتم وضع خطط لدعمها وإعادة استصلاح الأراضي.

وأكد الرئيس الأسد أن الغراس جاهزة وموجودة ، إلا أن مشكلة تقنية قد تواجهنا وهي نقص الآليات ، لذلك سيتم إيجاد بدائل وحلول لذلك.

كما لفت الرئيس الأسد إلى احتمال رغبة البعض ببيع أراضيهم وظهور اشخاص مستغلين حاجة هذه العائلات ، فيسترون الأراضي ويحولوها لتجارة العقارات، وهنا شدد على أنه سيتم قمع هذه المخالفات لأن الأراضي الحراجية ثروة وطنية.