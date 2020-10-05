الجمهور يتغزل بإطلالة هيا مرعشلي المثيرة

انتشرت صور جديدة على مواقع التواصل الاجتماعي للفنانة السورية هيا مرعشلي نالت على أثرهم إعجاب المتابعين الذي وصفوا جمالها بالأنوثة الطاغية.

حيث كانت هيا قد شاركت جمهورها عبر حسابها الرسمي على انستغرام في خاصية القصص المصورة عدة صور ظهرت فيها بفستان أسود بلا مكياج وشعر مسدول على أكتافها.

وتداولت المواقع تلك الصور بسرعة كبيرة وعبر الجمهور عن ثنائه على ظهور مرعشلي الجديدة في التعليقات الإيجابية، كما تركوا العديد من عبارات الغزل بقوامها و إطلالتها البسيطة.

أما على الصعيد الفني فقد غابت الفنانة عن موسم رمضان 2020 بسبب قلة العروض وسوء المضمون المقدم بعد تألقها في دقيقة صمت إلى جانب الفنان عابد فهد.

وكانت هيا مرعشلي قد أثارت في وقت سابق الجدل بصور فاضحة حسب وصف الجمهور بفستان قصير مكشوف الأكتاف اعتمدته خلال زباتها للمباركة بقدوم مولود زميلتها تاج حيدر الأول.