التطور التقني في تداول فوركس وإنشاء الحسابات التجريبية

شهد مجال تداول العملات في أسواق فوركس في الآونة الأخيرة طفرة تكنولوجية هائلة، عملت على تسهيل عملية التداول إلى أقصى حد، كما فتحت المجال أمام الكثير من الناس الدخول في مجال تداول العملات والربح من الإنترنت كمستثمرين في أسواق فوركس.

بما أكثر ما مثل حافزاً لهم، هو انخفاض تكلفة رأس المال اللازمة لدخول هذا المجال، وانخفاض احتمالات الخسائر، بالإضافة إلى توافر الكثير من الالأدوات والكتب والمحاضرات المسموعة والمكتوبة والمرئية، لتكون أدوات تعلم للمبتدئين في تداول الفوركس.

غير أن أكثر المزايا التي تقدمها منصات تداول الفوركس للمبتدئين هو السماح لهم بإنشاء حساب تجريبي فوركس للقيام بعملية التداول بنقود افتراضية.

الحساب التجريبي هو نوع من الحسابات التي تقدمها منصات التداول، والتي يتم تمويلها بأموال افتراضية تمكن العميل المبتدئ من تجربة الأدوات المختلفة على منصة التداول واكتشاف مميزاتها المختلفة، قبل اختيار إعداد حساب فوركس حقيقي ممول بأموال حقيقية للعميل.

يتم تقديم حسابات فوركس التجريبية من خلال مجموعة واسعة من منصات التبادل القائمة على الويب، بما في ذلك منصات تبادل الأسهم وإعدادات تداول التجارة عن بعد وتداول السلع، مثل المعادن الثمينة والنفط..

تعرف على الحسابات التجريبية من فوركس

أصبحت حسابات فوركس التجريبية غير محدودة في القرن الحادي والعشرين، إلى جانب التداول عبر الويب.

يتم تقديم هذه الخدمة للمتداولين الجدد لخوض تجربة النظام الأساسي وتعلم مفاهيمه الأساسية على سبيل التدريب، قبل أن يقوم المستخدم بالتداول بأمواله الخاصة مع خوض الكثير من المضاربات، وتوقع خسارة أمواله، أو دفع عمولات تداول النظام الأساسي.

إن انشاء حساب فوركس التجريبي هو أحد وسائل التعلم الخالية من المخاطر. حيث يمكن للمتداولين المبتدئين متابعة حساب تجريبي على الويب. والقيام بعمليات بيع وشراء للعملات باستخدام النقود الافتراضية.

كما أن تلك التقنية تفيد المضاربين القدامى، حيث يستطيعون اكتشاف تقنيات تداول مختلفة أو جديدة، قبل تجربتها بأموالهم الخاصة، حيث يتعرضون لاحتمالة خسارة تلك الأموال قبل وصولهم لمستوى الإتقان.

الحسابات التجريبية هي أيضًا أحد الأدوات التي لها شعبية بين التجار الذين لديهم خبرة في تبادل الأسهم ولكنهم بحاجة إلى تجربة أشياء مختلفة مع فئات الموارد الأخرى.

على سبيل المثال، قد يحتاج المتخصصون الماليون إلى فتح حساب تجريبي قبل أن يبدأوا في وضع الموارد في المستقبل أو المنتجات أو المعايير النقدية، بغض النظر عما إذا كان لديهم حتى الآن الكثير من الخبرة في وضع الموارد في الأسهم. وذلك على أساس أن قطاعات الأعمال هذه تتأثر بالكثير من العوامل، وتسمح بأنواع مختلفة من طلبات السوق، وتسليط الضوء على أنواع مختلفة من الضروريات الحاسمة من بورصات الأوراق المالية.

آلية الحسابات التجريبية من فوركس

لم تكن الحسابات التجريبية عملية بشكل خاص قبل الاستخدام الشامل لأجهزة الكمبيوتر والإنترنت. في الوقت الذي تم فيه تسجيل التداولات بشكل عام باستخدام الورق، وقبل اعتماد النظام الرقمي. كان التحقق من التداول الافتراضي مملاً ومكلفًا.

بدأ تقديم الحسابات التجريبية من خلال شركات الوساطة عبر الإنترنت خلال العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، حيث بدأ المزيد من الأمريكيين في استخدام الإنترنت عالي السرعة.

بالإضافة إلى ذلك، تم اللجوء إلى اعتماد الحسابات التجريبية كوسيلة لتعليم أساسيات التداول في سوق الأوراق المالية.

تقدم العديد من منصات التداول الكثير من الموارد التعليمية التي يمكن أن يستفيد منها المتداول المبتدئ، لتعلم بعض استراتيجيات التداول في فوركس، وإدراك مبادئ السوق ومفاهيمه، ثم قيامه بتطبيق ذلك من خلال الحساب التجريبي.