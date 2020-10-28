الانهيار مستمر.. سعر الليرة التركية أمام الدولار الأمريكي اليوم

يواصل الدولار الأمريكي ارتفاعه أمام الليرة التركية التي تشهد هزيمة وخسارة لم تسجلها منذ عام 1999، في عالم البورصة والعملات.

سعر الليرة التركية أمام الدولار الأمريكي

ووفقاً للتداولات التي تم تسجيلها اليوم الأربعاء 28 أكتوبر/ تشرين الأول، فقد بدأ سعر صرف الدولار الأمريكي في الأسواق التركية عند 8.08 ليرة تركية، ليرتفع بعد عدة دقائق إلى 8.11.

ثم سجل بعد ذلك نحو 8.13، وواصل ارتفاعه ليسجل بعد دقائق 8.14 ليرة، ثم 8.15 ليرة، ليستقر عند 8.16 ليرة، لكنها كانت استراحة قصيرة قبل قفزته السادسة، ليسجل 8.19 ليرة، ومن بعدها تجاوز 8.25 ليرة.

من جهتهم توقع خبراء في مجال البورصة أن يكسر الدولار حاجز الـ15 ليرة تركية، خلال الأيام المقبلة.

وكانت اللـيرة التركية تراجعت مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 25.9% منذ مطلع العام الجاري الذي سجلت تداول سعر الصرف بقيمة 5.94 ليرة لكل دولار في ختام جلسة 31 ديسمبر/ كانون الأول الماضي.

وفقدت الليرة أكثر من 25٪ هذا العام ، وهي العملة الأسوأ أداءً في الأسواق الناشئة بعد الريال البرازيلي.