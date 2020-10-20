اعتباراً من الغد.. رفع سعر ليتر البنزين المدعوم وغير المدعوم

محليات
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أصدرت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك ، مساء اليوم، قراراً برفع سعر ليتر البنزين الممتاز المدعوم وغير المدعوم.

وأفادت وكالة “سانا” بأنه بناء على توصية اللجنة الاقتصادية وعلى كتاب وزارة النفط والثروة المعدنية، قررت وزارة التجارة الداخلية بتحديد سعر مبيع ليتر البنزين المدعوم للمستهلك بـ 450 ليرة سورية بعد أن كان 250 ليرة.

كما حددت الوزارة سعر مبيع ليتر البنزين الممتاز غير المدعوم للمستهلك بـ 650 ليرة سورية بعد أن كان 450 ليرة.

وطلب القرار من أصحاب المحطات الإعلان عن أسعار ونوعية مادة البنزين بشكل واضح ومقروء ضمن المحطات وفرض عقوبات لمن يخالف القرار.

اعتباراً من الغد.. رفع سعر ليتر البنزين المدعوم وغير المدعوم

و يأتي هذا القرار بحسب الوزارة بسبب التكاليف الكبيرة التي تتحملها الحكومة لتامين المشتقات النفطية وارتفاع أجور الشحن والنقل في ظل الحصار الجائر الذي تفرضه الإدارة الأميركية على سورية وشعبها.

وسيدخل القرار حيز التنفيذ اعتباراً من يوم غد 21 تشرين الأول 2020.

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