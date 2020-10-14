ارتفاع طفيف .. نشرة أسعار الموبايلات في سوريا لليوم الأربعاء

سجلت أسعار الموبايلات في سوريا ارتفاعاً طفيفاً بسبب تذبذب سعر الصرف ، فبعضها ارتفع بمقدار ألفين ليرة وبعضها ارتفع بمقدار 50 ألف ليرة.

أسعار الموبايلات في سوريا بحسب شركة مابكو:

SAMSUNG

Galaxy A51 : 725000

Galaxy A21S 4+64: 503,400

Galaxy S20 8+128: 2,397,000

Galaxy Note 20 8+256: 2,636,800

Galaxy Note 20 8+256: 2,636,800\

أسعار الموبايلات في سوريا :

Redmi

Redmi 9C 2+32: 388,600

Redmi Note 9 N 4+128: 508,400

Redmi Note 9 N 4+64: 484,600

Huawei

Huawei y5p: 318,000

Huawei y7p: 452,000

Huawei Nova 7i: 710,000