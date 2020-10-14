ارتفاع طفيف .. نشرة أسعار الموبايلات في سوريا لليوم الأربعاء

سجلت أسعار الموبايلات في سوريا ارتفاعاً طفيفاً بسبب تذبذب سعر الصرف ، فبعضها ارتفع بمقدار ألفين ليرة وبعضها ارتفع بمقدار 50 ألف ليرة.
أسعار الموبايلات في سوريا بحسب شركة مابكو:
SAMSUNG
Galaxy A51 : 725000
Galaxy A21S 4+64: 503,400
Galaxy S20 8+128: 2,397,000
Galaxy Note 20 8+256: 2,636,800
Galaxy Note 20 8+256: 2,636,800\
أسعار الموبايلات في سوريا :
Redmi
Redmi 9C 2+32: 388,600
Redmi Note 9 N 4+128: 508,400
Redmi Note 9 N 4+64: 484,600
Huawei
Huawei y5p: 318,000
Huawei y7p: 452,000
Huawei Nova 7i: 710,000