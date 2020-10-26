إطلالة نسرين طافش من الجونة تثير جدلاً كبيراً

أثارت الفنانة السورية نسرين طافش جدلاً بظهورها الأخير عبر مواقع التواصل الاجتماعي من مدينة الجونة الساحلية.

حيث شاركت الفنانة صورة جديدة عبر حسابها على انستغرام من مدينة الجونة خلال حضورها لفعاليات دورته الرابعة عام 2020.

وظهرت طافش بقميص برتقالي اللون وتنورة بيضاء كشفت فيها عن أجزاء كبيرة من جسدها .

وأرفقت الفنانة الصورة بتعليق قالت فيه:

“من الصعب أن نفهم الانسان الباحث عن السلام والهدوء وسط الزحام , وسط الكم الكبير من الناس والفوضى.، أوشو، يومكم سلام و جمال ”

فيما انهالت على نسرين طافش العديد من التعليقات التي أثنت على إطلالتها الجريئة وتغزلوا بجمالها، بينما اعتبر البعض الآخر أن إطلالتها مثيرة وتعمدت فيها إثارة الجدل.