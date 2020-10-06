إطلالة غريبة لـ جيني إسبر تثير حيرة المتابعين (صور)

أثارت الفنانة السورية جيني إسبر جدلاً عبر مواقع التواصل الاجتماعي بسبب التغير الكبير في ملامحها من خلال الصور التي نشرتها مؤخراً.

وظهرت جيني إسبر على انستغرام في فستان أبيض اللون مكشوف الكتف مع ورود حمراء متناثرة على أجزاء مختلفة من الفستان، واعتمدت تسريحة شعر منسدل مع إكسسوار بسيط على الجبهة أبرز ملامحها المتغيرة بدرجة كبيرة.

حيث لاحظ الجمهور التغير الكبير في ملامحها حتى أنه يصعب التعرف عليها مما آثار الكثير من التساؤلات حول خضوعها لعمليات تجميل.

وتوقع الجمهور أنها قد تكون خضعت لعملية تجميل للذقن ونفخ للشفاة مما بدّل ملامحها بهذا الشكل، كما شبهها البعض من خلال إطلالتها لبطلة المسلسل المكسيكي القديم كاساندرا .