إصابة سارية السواس بفيروس كورونا وحالتها حرجة

تناقلت مواقع التواصل الاجتماعي خبر إصابة المغنية السورية سارية السواس بفيروس كورونا وأن وضعها الصحي بحالة حرجة.

ونقل موقع “فوشيا” عن مصادر مقربة من الفنانة بأنها تخضع حالياً للحجر الصحي في مستشفى الجامعة الأمريكية في بيروت ، وأن وضعها الصحي في حالة حرجة للغاية.

وكان آخر منشور عبر صفحة سارية السواس الرسمية عبر فيسبوك، يوم الثلاثاء، وتضمن مقطعاً من إحدى حفلاتها الغنائية دون أي إضافة أخرى.



في حين نشر حساب السواس عبر “انستغرام ” صورة لها مع أولادها، مع تعليق “منحبك كتير ماما، الله يشفيكي نحنا اشتقنالك ” .

ورغم انتشار خبر إصابتها منذ الثلاثاء، إلا أن صفحتها الرسمية عبر فيسبوك، لم تذكر اي شيء يخص الموضوع.