أمانة والي تبرر تصريحات ابنها وتدافع عن قصي خولي

دافعت الفنانة السورية أمانة والي عن الفنان قصي خولي، معتبرةً أن التصريحات التي أدلى بها ابنها سليمان رزق بأحد لقاءاته الإذاعية كانت خاطئة ونابعة عن تسرع فقط.

وخلال لقاء لها في أحد البرامج التلفزيونية على قناة “Amman TV” قالت والي: “التزمت الصّمت بعد ما أكلت بهادل وسبونا وما بزعل إنه ابني غلط لأنه بيتعلم من أخطائه، وتضايقت فعلاً أنه ابني تناول شخص ما بستاهل هالحكي لا فناً ولا أخلاقاً”.

واعتبرت الفنانة أمانة أن مقدم البرنامج الذي استضاف ابنها أوقعه في الفخ وورطه من خلال السؤال الذي طرحه عليه، وأبدت عتبها على المذيع، وأكدت أن قصي يستحق النجومية التي حققها.

كما أشارت إلى أنها حاولت التواصل مع خولي من أجل إيضاح الأمر من دون أن تتمكن من ذلك، مشيرة إلى أنه سيتفهم ذلك ويعتبره مجرد فرقعة إعلامية.

هذا وكان سليمان رزق أجاب عبر برنامج هذا المساء الذي يقدم عبر أثير إذاعة ” شام إف إم “على أسئلة تتعلق بعدد من الفنانين واعتبر أن الفنان قصي خولي أخذ مكانة أكبر من حجمه في الوقت غير المناسب.