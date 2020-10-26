أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليمني اليوم الإثنين

تأرجحت أسعار العملات الأجنبية أمام الريال اليمني اليوم الإثنين 26 أكتوبر / تشرين الأول، وسط أجواء غير مستقرة في البلاد، ومع فارق ملحوظ بين الصرف في العاصمة صنعاء ومحافظة عدن.

سعر الدولار مقابل الريال اليمني:

حيث ارتفع سعر صرف الـدولار الأمريكي في عاصمة اليمن صنعاء، مسجلاً 616 ريالاً يمنياً للبيع 612 للشراء، فيما سجل سعر صرف الريال السعودي عند مستوى الـ 162.8 في البيع 162.5 للشراء في السوق السوداء، وذلك بحسب موقع “أخبار الـيمن”.

بينما سجلت تداولات محلات الصرافة في محافظة عدن سعر صرف الـدولار الأمريكي ما بين 835 ريالاً يمنياً للبيع، و 830 ريالاً شراءً، وصرف الريال السعودي ما بين 218.5 في البيع و 219.5 للشراء.

وكان البنك المركزي في عدن أصدر تعميماً لشركات الصرافة في مختلف المحافظات، أعلن من خلاله عن خطته لتأسيس شبكة حوالات مالية موحدة، بدلاً عن شبكة محلات وشركات الصرافة المحلية، وذلك للحد من التدهورات الاقتصادية في البلاد.