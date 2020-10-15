أسعار الذهب في سوريا تستقر.. وجزماتي يوضح سبب الارتفاع الذي حدث

حافظت أسعار الذهب في سوريا اليوم الخميس على استقرارها بشكل نسبي في معظم أسواق المحافظات بعد تأرجحات شهدتها في الآونة الأخيرة.

أسعار الذهب في سوريا :

وبحسب ما حددته الجمعية الحرفية لصياغة الـذهب، فقد سجل غرام الـ 21 بـ 118000 ليرة مبيع و117500 شراء، وغرام الـ 18بـ 101 ليرة ، 101143 ليرة سورية مبيع و100643 ليرة شراء.

بينما استقرت الأونصة الذهبية السورية على سعرها البالغ 4 مليون و 215 ألف ليرة سورية وذلك وفقاً لسعرها العالمي البالغ 1932 دولاراً .

وفي سياق متصل أكد رئيس جمعية الصاغة في دمشق غسان جزماتي أن عملية بيع وشراء الذهب في الأسواق السورية في في حالة ركود وهي شبه معدومة، وقد تراجعت عن السنوات السابقة بنسبة كبيرة.

وبحسب موقع “صاحبة الجلالة”، أوضح جزماتي سبب ارتفاع أسعار الذهب قائلاً: “إن ذلك عود لسببين الأول محلي يتعلق بارتفاع أسعار سعر صرف الدولار الذي إذا ارتفع سعره في السوق السوداء فإن سعر الذهب أيضاً يرتفع والعكس صحيح”، لافتاً إلى أنه في الوقت الحالي غير ثابت وغير متأرجح .

وتابع جزماتي: “أما السبب الثاني فهو عالمي وهو السبب الرئيسي حيث أن أسعار الأونصة ارتفعت ووصلت إلى 1910 دولاراً الأمر الذي أدى إلى انخفاض حركة المبيعات بشكل واضح مقارنة مع السنوات السابقة، حيث تشهد الأسواق حركة جمود كبيرة”.