أسعار الذهب في سوريا ترتفع مجدداً.. سعر اليوم

سجل غرام الذهب في سوريا ارتفاع جديد بعد تأرجحات شهدها متأثراً بالظروف الاقتصادية العامة وسعر الذهب عالمياً.

أسعار الذهب في سوريا :

حيث حُددت الأسعار اليوم الخميس 29 أكتوبر/ تشرين الثاني، بحسب ما نشرته الجمعية الحرفية لصياغة الـذهب، لـ غرام الـ 21 بـ 126000 ليرة سورية مبيع و125500 شراء، وغرام الـ 18بـ 108000 ليرة مبيع 107500 ليرة شراء.

في حين سجلت الأونصة الذهبية السورية مستوى قياسي جديد بسعر 4 ملايين و 660 ألف ليرة سورية، وفقا لسعرها العالمي البالغ 1880 دولار.

وبين رئيس جمعية الصاغة في دمشق غسان جزماتي في وقت سابق أن ارتفاع سعر الذهب يعود لسببين الأول محلي يتعلق بارتفاع أسعار سعر صرف الدولار الذي إذا ارتفع سعره في السوق السوداء فإن سعر الذهب أيضاً يرتفع والعكس صحيح.

وأشار جزماتي إلى أن عملية بيع وشراء الذهب في الأسواق السورية تعيش في حالة ركود وهي شبه معدومة، وقد تراجعت عن السنوات السابقة بنسبة كبيرة.

وسجل غرام الـ 21 سعره أول الشهر الحالي ما بين 118000 ليرة مبيع و117500 شراء، وغرام الـ 18بـ 101143 ليرة سورية مبيع و100643 ليرة شراء.