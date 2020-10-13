أسعار الذهب في سوريا اليوم الثلاثاء

حافظت أسعار الذهب في سوريا على استقرراها بشكل نسبي في معظم المحافظات بعد تأرجحات شهدتها في الآونة الأخيرة أثر عليها سعر صرف الدولار.

أسعار الذهب في سوريا :

وبحسب ما حددته الجمعية الحرفية لصياغة الـذهب اليوم الثلاثاء ، فقد سجل غرام الـ 21 بـ 117500 ليرة شراءً، 118000 ليرة مبيعاً، فيما أصبح غرام الـ 18بـ 100643 ليرة شراءً، 101143 ليرة مبيعاً، وسعر غرام الـ24 بـ 134357شراءً و134857 مبيعاً

ولم تشر الجمعية إلى سعر الأونصة الذي اعتمدته، وبالاستناد إلى السعر العالمي صباح الثلاثاء، قرب 1917 دولار، تكون الجمعية قد خفّضت “دولار الـذهب” من 2204 ليرة، إلى 2188 ليرة.

وتتيح الجمعية لبائعي الـذهب زيادة سعر مبيع غرام الـذهب، عبر إضافة “أجرة صياغة”، بصورة تتيح لهم البيع بسعر يتناسب مع سعر الدولار.