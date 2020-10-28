أسعار الذهب في سوريا اليوم الأربعاء

استقرت أسعار الذهب في سوريا على ما سجلته منذ يومين في معظم أسواق المحافظات بعد تأرجحات شهدتها في الآونة الأخيرة.

أسعار الذهب في سوريا :

وتراوحت الأسعار اليوم الأربعاء 28 أكتوبر/ تشرين الثاني، وبحسب ما حددته الجمعية الحرفية لصياغة الـذهب، فقد سجل غرام الـ 21 بـ 125000 ليرة سورية مبيع و124500 شراء، وغرام الـ 18بـ 107143 ليرة مبيع 106643 ليرة شراء.

في حين سجلت الأونصة الذهبية السورية اليوم سعراً قدره 4 ملاين و463 ألف ليرة سورية، وذلك وفقاً لسعرها العالمي البالغ 1900 دولاراً.

وبين رئيس جمعية الصاغة في دمشق غسان جزماتي في وقت سابق أن ارتفاع سعر الذهب يعود لسببين الأول محلي يتعلق بارتفاع أسعار سعر صرف الدولار الذي إذا ارتفع سعره في السوق السوداء فإن سعر الذهب أيضاً يرتفع والعكس صحيح.

وأشار جزماتي إلى أن عملية بيع وشراء الذهب في الأسواق السورية تعيش في حالة ركود وهي شبه معدومة، وقد تراجعت عن السنوات السابقة بنسبة كبيرة.

وسجل غرام الـ 21 سعره أول الشهر الحالي ما بين 118000 ليرة مبيع و117500 شراء، وغرام الـ 18بـ 101143 ليرة سورية مبيع و100643 ليرة شراء.