أسعار الدولار الأميركي اليوم.. الجنيه السوداني يواصل انهياره

تابع الدولار الأميركي اليوم الأربعاء ارتفاعه أمام الجنيه السوداني، مسجلاً رقماً جديداً قياسياً في السوق الموازية.

سعر الدولار الأمريكي في السودان :

حيث افتتحت التداولات في السوق السوداء صباحاً مسجلةً تسعيره بنحو 260 دولار لكل جنيه، وبشكل متوسط 257، وذلك بعد أن وصل يوم أمس لـ255 جنيه.

من جهته المركزي السوداني والبنوك وشركات الصرافة استقراروا بتسعيرة صرف الدولار الأميركي عند 55 جنيهاً للشراء و55.72 جنيه للبيع.

أما بالنسبة للعملات الأجنبية الأخرى فقد بلغ متوسط سعر اليورو في البنوك 64.88 جنيه للشراء و65.21 للبيع، بينما الجنيه الإسترليني فقد سجل سعره الرسمي عند مستوى 71.75 للشراء 72.11 جنيه للبيع.

وكان الريال السعودي قد استقر عند 14.66 جنيه للشراء و14.73 للبيع، والدرهم الإماراتي عند 14.97 للشراء و15.04 جنيه للبيع في البنوك.

هذا ويواصل التضخم ارتفاعه في السودان مع تواصل ارتفاع أسعار الأغذية، والمشروبات، والوقود، وتوسع السوق الموازية “السوداء” للدولار الأمريكي.