سوريا .. نهاية أسبوع حارة يعقبها بداية أسبوع باردة.. وتغير كلي بالأجواء في 20 تشرين

يحافظ الطقس في سوريا على استقراره لأيام في حين نشهد ارتفاع بسيط بدرجات الحرارة ، على أن تعاود انخفاضها مطلع الـ أسبوع المقبل.

وبحسب ما نشرت صفحة “هوى الشام” المعنية بالأحوال الجوية ، فلا تغير يطرأ على المنظومة الجوية لـ 10 أيام على الأقل، وترتفع درجات الحرارة بشكل بسيط يومي الخميس والجمعة لتصبح بحدود الـ34 درجة.

واعتباراً من يوم السبت 10 تشرين الأول حتى 5 أيام على الأقل تعود درجات الحرارة للانخفاض العام ، بينما لا يطرأ تغير كلي على الأجواء حتى 20 تشرين الأول على الأقل .

وبالنسبة لطقس اليوم الأربعاء بحسب ما نشرت المديرية العامة للأرصاد الجوية في سوريا ، فيكون حار نسبياً حتى يوم الغد الخميس مع وجود فرصة ضعيفة لهطل زخات من المطر على المناطق الجنوبية والمرتفعات والقلمون.