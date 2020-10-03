أحلام تتطوع لتجربة لقاح كوفيد ١٩ عليها

تطوعت الفنانةالإماراتية أحلام الشامسي لتلقي لقاح مضاد لفيروس كورونا في أحد المراكز الطبية المعنية بالتجارب الإكلينيكية.

حيث نشرت أحلام مقطع فيديو عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي تويتر ظهرت من خلاله وهي تتلقى الجرعة الأولى من اللقاح، وأكدت من خلاله أن عملها ذلك نابع عن رغبتها بالمساهمة في انتهاء تلك الجائحة التي أصابت العالم.

ولفتت الفنانة الإماراتية إلى أنها ستتلقى الجرعة الثانية من اللقاح لاحقاً ، وقالت: “الله يحفظ بلادي الإمارات”.

وأردفت الشامسي الفيديو متابعةً كلامها: “إيمانا مني وتقديراً للجهود المبذولة في بلادي الإمارات وقيادتها الرشيدة وانطلاقًا من الواجب الوطني وثقتي الكبيرة بالقطاع الطبي الإماراتي والرغبة مني في المساهمة في انتهاء هذه الجائحة ضد فيروس العصر كورونا”

ايمانا مني وتقديرا للجهود المبذولة في بلادي الامارات وقيادتها الرشيده وانطلاقا من الواجب الوطني وثقتي الكبيره بالقطاع الطبي الاماراتي والرغبه مني في المساهمه في انتهاء هذه الجائحه ضد فايروس العصر #كورونا وكلي امل وثقه بالله متمثله بمقوله سمو سيدي الشيخ محمد بن زايد #لا_تشلون_هم pic.twitter.com/EmOc75xcXi — A H L A M 🇦🇪 (@AhlamAlShamsi) October 2, 2020

كما أضافت: ” كلي أمل وثقة بالله متمثلة بمقولة سمو سيدي الشيخ محمد بن زايد #لا_تشلون_هم “.