دخول السوريين إلى أبخازيا بدون فيزا يشمل هذه الفئات فقط

وقعت كل من سوريا و أبخازيا اتفاقية تقضي بإعفاء مواطني البلدين من تأشيرة الدخول (الفيزا) ، ما أثار موجة دهشة من قبل السوريين حيث اعتقدوا أن هذا الاتفاق يتيح للجميع الدخول لأبخازيا.

وأوضح المحامي رامي جلبوط في حديث مع “شام إف إم”، في حديث أن اتفاقية الإعفاء المتبادل من سمات الدخول (الفيزا) لمواطني سوريا وأبخازيا، تشمل فقط حاملي جوازات السفر الدبلوماسية والرسمية والمهمة والخاصة، أي أن حاملي جواز السفر العادي يحتاجون فيزا.

من يمكنه السفر إلى أبخازيا بدون فيزا؟

وبالنسبة لجوازات السفر الدبلوماسية الرسمية والمهمة، تُعطى لأعضاء البعثات الدبلوماسية، والموظفين الخارجين بمهمة اقتصادية أو غيرها.

أما جوازات السفر الخاصة فتمنح لمحافظي المحافظات السورية، وأعضاء مجلس الشعب وزوجاتهم وأولادهم القصّر، والوزراء السابقين، والموظفين العاملين من درجة وكيل وزارة فما فوق ومن في حكمهم، والموظفون السوريون في جامعة الدول العربية.

كما يحصل على جوازات السفر الخاصة أيضاً السفراء والوزراء المفوضين السابقين بشرط أن لا يكونوا قد فصلوا بقرار تأديبي، والموظفون الإداريون والكتابيون الملحقون بالبعثات الدبلوماسية، وبعثات الجمهورية العربية السورية لدى المنظمات الدولية.

الجدير بالذكر أنه لا يوجد في أبخازيا أي مطار دولي، لذا يجب طلب تأشيرة دخول (ترانزيت) عبر السفارة الروسية في أي بلد، ثم الوصول إلى مطار سوتشي والانطلاق منه براً نحو أبخازيا عن طريق الحافلات.