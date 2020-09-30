نانسي عجرم تستعد لإطلاق أغنية جديدة في هذا الموعد

تستعد الفنانة اللبنانية نانسي عجرم لإطلاق أغنيتها الجديدة الخاصة عن بيروت خلال الأيام القادمة.

فبعد أسبوع واحد فقط من النجاح الكبير الذي حققته في حفلها على تطبيق تيك توك ، وتصدرها مواقع التواصل الاجتماعي في عدة دول عربية، هي الآن تستعد لطرح أغنية جديدة عن بيروت بعد الانفجار الكبير الذي هز المدينة.

ومن المقرر أن تقوم عجرم بتصوير فيديو كليب للأغنية الجديدة إلا أنها لم تؤكد ذلك بعد ومازالت التفاصيل طي الكتمان.

وتجدر الإشارة إلى أن نانسي عجرم كانت قد أجلت طرح ألبومها الجديد الذي كان من المفترض طرحة في الفترة الحالية، بسبب الأوضاع التي تعيشها بلدها والانفجار الذي ضرب بيروت ، فارتأت أن تصدر أغنية عن بيروت تكون عربون محبة ووفاء منها لمدينتها.