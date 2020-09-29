موعد عرض مسلسل الهيبة 4 والقنوات الناقلة

كشف الفنان السوري تيم حسن عن موعد عرض مسلسل الهيبة 4 والقنوات التي ستقوم بعرضه بعد تأجيل عرضه في موسم رمضان الماضي.

موعد عرض مسلسل الهيبة 4

حيث شوّق تيم حسن جمهوره لعرض مسلسل “الهيبة – الرد” بنشر صورة لبوستر المسلسل وكشف عن عرضه قريباً، ثم نشر تغريدة أخرى أعلن بها عن تواصله مع الجمهور مجدداً وقال:

” يسعد أوقاتكم جميعا.. بكرة 7:30 مساء بتوقيت دمشق حكون هون على تويتر لأتواصل معكم وندردش ونتشارك فرحة انتو دايمآ أساسها .. أهلا وسهلا بالكل.. مع تيم”.

كما كشف منتج العمل صادق الصباح في وقت سابق عن عرض الهيبة في شهر نوفمبر المقبل.

القنوات النقلة لـ مسلسل الهيبة 4

وأعلن عن القنوات التي ستقوم بعرض المسلسل ، وهي : منصة شاهد و قناة mbc4 وmtvlebanon وArt ، ورؤيا، والسومرية.

العمل المنتظر #الهيبة_الرد يبصر النور بداية شهر نوفمبر على مجموعة من القنوات العربية والمنصات الإلكترونية @ShahidVOD @mbc4@mtvlebanon

#Art#رؤيا #السومرية

ألف مبروك لكل الممثلين والفريق التقني بقيادة المخرج #سامر_البرقاوي على إنجاز هذا العمل بحرفية عالية. pic.twitter.com/Pme5hT0IIT — Sadek sabbah (@sadek_sabbah) September 28, 2020

واعتبر جمهور مسلسـل “الهيبة” أن عرض المسلسل خلال هذا العام هو مفاجأة كبيرة خاصة وأنها المرة الأولى التي يعرض بها المسلسل وأجزائه خارج الموسم الرمضاني.