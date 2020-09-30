منخفض ماطر مع بداية تشرين.. تفاصيل الطقس في سوريا للأسبوع المقبل

تبدأ درجات الحرارة في سوريا بالانخفاض بشكل تدريجي تمهيداً لـ منخفض جوي يستمر لأسبوع تقريباً يتخلله أمطار فوق بعض المناطق.

وبالنسبة لطقس اليوم الأربعاء يطرأ انخفاض أول وعام على درجات الحرارة ولكن تبقى الأجواء حارة بشكل عام بحدود 35 درجة ، وعلى المناطق الساحلية ببداية الثلاثينات ، بحسب ما نشرت صفحة “هوى الشام” المعنية بالأحوال الجوية.

ومع بداية شهر تشرين الأول غداً الخميس يطر انخفاض عام وإضافي على درجات الحرارة يستمر لـ5 أيام نتيجة اقتراب نزول عُـلوي من المنطقة نتأثر برياحه الغربية الباردة و الرطبة.

ومع بدء هذا النزول تصبح درجات الحرارة ببداية الثلاثينات في دمشق و المناطق الداخلية وبنهاية العشرينات على المناطق الساحلية و الجنوبية الغربية من سوريا .

ونشهد حالة عدم استقرار ضعيفة الفعالية يومي الخميس و الجمعة السواحل السورية فيها أمطار عشوائية، في حين لا يحدث انخفاض حقيقي على الحرارة قبل 10 تشرين الأول ليبدأ منخفض حقيقي.