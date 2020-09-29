اعتماد طريقة جديدة لحجز موعد إجراء اختبار PCR في سوريا

اعتمدت وزارة الصحة طريقة جديدة لحجز موعد إجراء اختبار PCR في سوريا وهي إطلاق منصة الكترونية معنية بهذا الغرض.
وبحسب ما نشرت وزارة الصحة عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك ، سيتم إلغاء الرقم الرباعي 9195 الذي كان مخصص لحجز موعد إجراء اختبار “PCR”.
وبينت الوزارة أن المنصة مخصصة لحجز موعد إجراء الاختبار الخاص بالكشف عن فيروس كورونا “PCR” بداعي السفر.
والمراكز التي تقوم بإجراء اختبار PCR هي مراكز دمشق وحلب واللاذقية وكذلك المخابر الخاصة المعتمدة في دمشق.
وتعتبر هذه المنصة الالكترونية هي الطريقة الوحيدة لحجز موعد إجراء الاختبار، من خلال الرابط التالي http://www.mofaex.gov.sy/moh/pcr .
ووصل عدد الإصابات بفيروس كورونا في سوريا حتى اليوم 29 أيلول إلى 4102 إصابة، شفي منها 1074 حالة وتوفيت 194 حالة.