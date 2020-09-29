سعر صرف الدولار في لبنان يسجل ارتفاعاً كبيراً وتوقعات بارتفاعه أكثر

سجل سعر صرف الدولار الأمريكي في لبنان لليوم الثلاثاء 29 أيلول في السوق السوداء ما بين 8150 – 8250 ليرة لبنانية للدولار الواحد.

ويحافظ الدولار على ارتفاعه في لبنان ليظل فوق عتبة الـ 8 آلاف ليرة، بينما بقي سعره ثابتاً في البنك المركزي والبنوك والصرافات.

بينما ثبت مصرف لبنان المركزي سعر صرف الـدولار عند 1507.5 ليرة لبناني، ولا يطبق هذا السعر إلا لواردات الوقود والأدوية والقمح.

وحددت البنوك اللبنانية سعر 3850 ليرة للدولار، عند سحب الـدولار لصغار المودعين.

وأرجع خبراء سوق المال سبب الارتفاع بسعر الـدولار إلى اعتذار رئيس الحكومة المكلف مصطفى أديب عن مهمته في تشكيل الحكومة، وسط توقعات بارتفاعات متتالية في سعر صرف الـدولار الفترة المقبلة.

ويتوقع الخبراء ارتفاع الدولار مقابل الليرة اللبنانية ليلامس سقف 10 آلاف ليرة لكل دولار خلال الأسابيع المقبلة.