زوجة الأب الذي قتل بناته في طرطوس تكشف تفاصيل الـ جريمة

تمكن فرع الأمن الجنائي من القبض على المتسببين بوقوع جريمة القتل المروعة في طرطوس والتي راح ضحيتها أب قام بقتل بناته الثلاث وانتحر.

وبحسب ما نشرت وزارة الداخلية السورية حول تفاصيل جريمة القتل، فبينت أنه بعد ورد أخبار إلى فرع الأمن الجنائي بمدينة طرطوس حول وقوع إطلاق نار في حي الجمعية بالمشروع السادس ، توجهت الدوريات للمكان.

وشوهدت في المكان امرأة تدعى ( كفاح محمد علي ) أمام باب منزل وهي مصابة بطلق ناري بساقها اليسرى.

ووفق مابينت الداخلية، فالامرأة هي زوجة صاحب المنزل المدعو مطاع سلامة بن حافظ 1966م حماه .

وقال المرأة في إفادتها أن زوجها أطلق النار من بندقية حربية عليها وعلى بناتها الثلاث ( شيماء عمرها 22 عاماً طالبة جامعة ، خزامة 20 عاماً طالبة معهد صناعي ، شادن 17 عاماً طالبة بالصف الثانوي ).

وذكرت الامرأة أن الأب عاد وأطلق النار على نفسه وانتحر وبالدخول إلى المنزل شوهد الأب وبناته مفارقين الحياة ، تم إعزام هيئة الكشف القضائي الطبي .

وبالتحقيق الأولي تبين أن الأب قام بفعلته بسبب وجود خلافات مادية مع المدعو ( أحمد .ع ) وشخص آخر يدعى ( بنيامين . ك ) وإقدامهما على تهديده .

وأكدت وزارة الداخلية أنه تم إلقاء القبض على المذكورين ومازالت التحقيقات مستمرة معهما وسيصار إلى تقديمها إلى القضاء المختص .