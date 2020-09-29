توقعات ماغي فرح لشهر تشرين الأول وبقية عام 2020

نشرت الفلكية اللبنانية ماغي فرح توقعات شهر تشرين الأول لعام 2020، مشيرة إلى أن هذه السنة تاريخية وستحوي مواجهات ومنعكسات واضطرابات وتحوي أوضاع اقتصادية متردية لأن هذه السنة يمكن اعتبارها حدث فلكي لم يتحدث من آلاف السنين.

وعبر قناتها على يوتيوب، أطلقت فرح سلسة توقعات خاصة بشهر تشرين الأول الذي يبدأ بشكل سلبي ترافقه عراقيل وضبابية في العالم أجمع، وخلاله يزداد القلق على الوضع الاقتصادي وتكون هناك تغيرات صادمة، بحسب ما وصفته.

وصحياً، أشارت فرح إلى أن المشهد الفلكي ينذر بالأخطار ويطرح مسائل تتعلق بالصحة العامة حتى نهاية العام.

ومن جملة التوقعات التي نشرتها ماغي فرح:

– من 10 أيلول وحتى 14 تشرين الثاني سنرى ردات فعل عنيفة، وستسيطر أجواء من الشك؟

– بين 1 و 6 تشرين الأول، قد يحدث خلال هذه الفترة أمر مهم جداً مثل اكتشاف أمر أو نصقع بحقيقة ما.

– 3 تشرين الأول، يتأثر بهذا التاريخ مواليد الحمل والميزان والسرطان والجدي، حيث يحدث تغيير كبير بحياة معظم هذه الأبراج مثل التأقلم مع وضع جديد.

– 15 تشرين الأول، شيء ملفت أو قرارات مهمة في العالم، فيما يحمل تشرين الثاني حدث مهم قد يحصل في دولة غربية ربما فرنسا أو أمريكا وهنا يخشى من اضطرابات.

– بين تشرين الثاني وكانون الأولى يخشى على الأوضاع في سوريا ولبنان والأراضي المحتلة والسعودية، بحسب الحسابات الفلكية.