تطور لافت في العلاقات.. شاحنات سورية تعبر السعودية لأول مرة

أصدرت السعودية قرارا بمنح السائق السوري “فيزا” عند معبر الحديثة على الحدود السعودية الأردنية، الأمر الذي يخوله عبور الأراضي السعوديه إلى دول الخليج.

وقال مديرة اتحاد شركات شحن البضائع الدولي في سوريا نجوى الشعار، في تصريح لـ”سبوتنيك” إن هذه الفيزا التي تمنحها السعودية تسهل على سائقي الشاحنات العبور وهذا القرار بالنسبة لهم بمثابة الإنجاز لكونه جاء بعد منع السعـودية الشاحنات السورية من المرور بأراضيها لسنوات.

وبحسب ما أوضحت شعار فإن هذا الإجراء بالإضافة إلى قرار فتح معبر جابر عند الحدود السورية الأردنية أمام الشاحنات السورية وغيرها، خفّف من الضغط على حركة التجارة ونقل البضائع في سوريا وساهم بتنشيطها.

وأشارت الشعار إلى أن سوريا لم تغلق أبداً حدودها أمام الشاحنات القادمة من دول الخليج طيلة الأعوام السابقة، في حين كانت الشاحنات السورية شبه متوقفة عن العمل وممنوعة من الدخول للأردن والسعودية.

بدوره ، قال المحلل السياسي السعودي، الدكتور شاهر النهاري، إن المملكة السعـودية تسعى لتقريب وجهات النظر مع سوريا ، كاشفاً عن وجود قرار منذ أكثر من عام بشأن إعادة العلاقات مع الحكومة السورية، بشكل تدريجي.