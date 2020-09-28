بعد تسريب صورها الفاضحة … دانا جبر في جلسة تصوير جديدة (صور)

نشرت الفنانة السورية الشابة دانا جبر صورة جديدة لها عبر انستغرام من آخر جلسة تصوير خضعت لها في الطبيعة.

حيث عات دانا جبر للظهور مرة أخرى عبر مواقع التواصل الاجتماعي من خلال صورها التي تشاركها مع متابعيها واعتمدت إطلالة جديدة ومظهر مختلف.

وشاركت دانا اليوم صوراً من جلسة تصوير جديدة خضعت لها في الطبيعة ارتدت فيها بنطال جينز وقميص شيفون أسود كشفت فيه عن ذراعيها وبطنها، وتركت شعرها منسدلاً.

وكانت دانـا جبر قد تصدرت مواقع التواصل بعد ما تعرضت له من تسريب صورها الخاصة وفبركة مقاطع فيديو إباحية باسمها، حيث لجأت إلى القضاء لمعاقبة الفاعل.

فيما أفادت معلومات بأن الجهات الأمنية اقتربت من كشف المتورطين في هذه القضية.